Сергей Собянин заявил, что объем пригородного сообщения должен достигать около 3 миллионов человек в день
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что объем пригородного сообщения города с другими регионами должен достигать порядка трех миллионов человек ежедневно.
— Мы можем построить метро и построить так, чтобы в пешеходной доступности 90 процентов москвичей имели станции метро, — отметил глава города.
Сергей Собянин уточнил, что несмотря на постройку новых станций подземки, окончательно решить проблему, связанную с транспортной доступностью, не получится.
— Объем пригородного сообщения в два раза увеличен, у нас ежедневно передвигались один миллион человек на электричках, сейчас — два миллиона, — сказал он во время эфира на канале «Москва 24».
В настоящий момент, по словам мэра, стоит задача увеличить объем перевозок.
Планируется, что электрички сделают более регулярными для удобства москвичей и гостей столицы.
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