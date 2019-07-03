Систему распознавания лиц начали тестировать в Домодедове
• 22:10 • 3 июля 2019
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Формирование базы данных фотографий происходит исключительно с личного согласия каждого пассажира
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Авиакомпания S7 Airlines запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в столичном аэропорту.
Сообщается, что система начала работать в Домодедове.
— Сейчас система работает в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов, — рассказали представители авиакомпании агентству городских новостей «Москва».
Уточняется, что при помощи программного обеспечения на основе обучаемых нейронных сетей стало возможным идентифицировать пассажира, персонализируя услуги.
База данных формируется только при личном согласии пассажиров воздушной гавани.
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