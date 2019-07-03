Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального характера
Президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля в среду, 3 июля.
Владимир Путин поручил привлечь к ликвидации последствий наводнения вооруженные силы, а также выплатить пострадавшим из-за паводков средства на ремонт поврежденного жилья или приобретение нового, предоставить субсидии производителям сельскохозяйственной продукции, обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов.
Кроме того, глава государства призвал не допустить роста цен на товары и услуги первой необходимости в пострадавших районах.
Указ президента опубликован на официальном сайте Кремля.
Паводки в Иркутской области произошли из-за ливней и подъема воды в реках. На данный момент подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте. С затопленных территорий эвакуировали более 2,5 тысячи человек, 201 человек были доставлены в больницы. По последним данным, погибли 20 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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