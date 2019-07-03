Конгресс Urban Health впервые пройдет на Московском урбанистическом форуме
• 22:44 • 3 июля 2019
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Форум пройдет в восьмой раз
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Впервые на Московском урбанистическом форуме состоится конгресс Urban Health. Его посвятят развитию городов с применением здоровых технологий.
Про одну из главных тем форума, который стартует 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Одна из главных, модных тем в области городского строительства — это urban health, «городское здоровье», развитие городов в пользу здорового образа жизни, — заявил он.
Глава города добавил, что МУФ-2019 будут участвовать порядка 70 стран. В «Зарядье» обсудят, как сделать, чтобы человеку было комфортнее жить в конкретном доме, дворе, районе, на улице, в городе.
Форум продлится в столице до 7 июля, говорится на официальном портале мэра Москвы.
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