Ежедневный пассажиропоток электробусов вырос в Москве на 20 тысяч человек
Электробусы перевезли cвыше шести миллионов пассажиров столицы. Востребованность нового вида транспорта растет с каждым месяцем.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова, ежедневный пассажиропоток электробусов вырос за июнь на 20 тысяч человек.
В Москве на девяти маршрутах курсируют около 120 автобусов на электрической тяге. В столице установлены 63 зарядные станции. Ожидается, что к концу 2019 года в Москве будут курсировать 300 электробусов на 17 маршрутах.
Новый вид транспорта вмещает 85 пассажиров. В салоне есть системы климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов и бесплатная сеть Wi-Fi, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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