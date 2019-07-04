Акция «Московский пленэр» пройдет в 76 культурных центрах
В Москве 27 июня состоится ежегодная городская акция «Московский пленэр». Уроки живописи на открытом воздухе проведут в 76 культурных центрах Департамента культуры города Москвы.
Всего организуют 78 бесплатных занятий. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация. В этом году темой акции станет «Мой район».
Горожане смогут изобразить любимые места районов, в которых они живут. Необходимые для рисования предметы выдадут на месте.
Арт-кластер «Восток» проведет три урока на свежем воздухе 27 июля. Горожан научат технике рисования «акварель по-сырому». Занятие пройдет в музее-усадьбе «Кусково». Второй урок арт-кластера пройдет в сквере на Городецкой улице, около дома 10б, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Панораму Даниловского района помогут нарисовать в Культурном центре ЗИЛ, а особенностям зарисовки вечернего пейзажа научат в парке «Северное Тушино».
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