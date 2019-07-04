Сергей Шойгу назвал основную причину трагедии на подводном аппарате

В четверг, 4 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о ходе расследования трагедии на подводном аппарате АС-12.

Напомним, что 2 июля военное ведомство сообщило о гибели 14 моряков в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Возгорание произошло в ходе проведения батиметрических измерений. Глава государства поручил министру обороны вылететь в Североморск для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщил Шойгу по итогам поездки, главной причиной катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ стал пожар в аккумуляторном отсеке. Он добавил, что в настоящий момент активную работу по оценке объемов и сроков ремонта и восстановления подлодки ведут штаб и конструкторы.

В настоящий момент активную работу по оценке объемов и сроков ремонта и восстановления подлодки ведут штаб и конструкторы, доложил Сергей Шойгу главе государства Владимиру Путину Фото: Официальный сайт Кремля

— Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить, — рассказал Шойгу.

В свою очередь Владимир Путин спросил о состоянии ядерной энергетической установки. Глава военного ведомства заверил, что все необходимые меры приняты.

— Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата, — доложил Шойгу.

Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте президента России.

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