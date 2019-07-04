Эксперты рассказали, куда можно дешево уехать на выходные из Москвы
Для того, чтобы отправиться в короткое путешествие, можно не ждать отпуска. В «РГ» рассказали, в какие города могут съездить москвичи на выходные по приемлемой цене.
В последнее время набирает популярность город Набережные Челны. Город расположен на берегу Камы. Стоимость перелета из Москвы начинается от 2200 рублей.
Эксперты советуют обратить внимание на древний город Псков. Здесь находятся Кремль, Троицкий собор, Псковская крепость. Из этого города многие заезжают на один день в Эстонию или Латвию.
Самые дешевые билеты на поезда из Москвы можно купить в Тверь, Смоленск, Калугу, Ярославль, Нижний Новгород. Руководитель железнодорожного направления OneTwoTrip советует покупать билеты заранее, тогда на многих направлениях можно сэкономить. Также во многих поездах есть скидки на верхние места.
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