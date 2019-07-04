Сергей Собянин: Скорая помощь в Москве приезжает к пациенту быстрее, чем во всех городах мира
Бригада скорой помощи в столице прибывает к пациенту быстрее, чем в других городах мира. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Московского урбанистического форума — 2019.
По его словам, в столице зафиксировано минимальное время от поступления запроса до приезда к пациенту скорой помощи среди всех городов мира, несмотря на перегруженность транспорта.
— Помимо выделенных полос, сделаны центры скорой помощи в различных районах так, чтобы время доставки пациента было минимальным, — рассказал Сергей Собянин.
Московский урбанистический форум пройдет с 4 по 7 июля в парке «Зарядье». В рамках деловой программы состоятся пленарные заседания, пройдут презентации инициатив городских администраций, бизнеса и жителей столицы.
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