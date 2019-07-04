Минздрав призвал проверять водителей на наркотики
Российских водителей могут обязать сдавать анализы на психотропные вещества. С соответствующим предложением выступило Министерство здравоохранения России.
Законопроект предусматривает проведение обязательной проверки потенциального водителя при решении вопроса медицинского допуска к управлению автомобилем. Документ учитывает социальную значимость и противодействие употреблению психотропных веществ среди водителей.
Новая мера направлена на повышение безопасности на дорогах, отмечается в законопроекте.
Напомним: ранее в Минздраве рассказали о наиболее частых причинах смерти женщин в России. Больше всего россиянок гибнут в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области.
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