Разную реакцию на кофе объяснили генными мутациями
Российские генетики выяснили, кому стоит пить меньше кофе. Данный напиток плохо влияет на людей, имеющих варианты гена ADORA2A, который может вызывать чувство тревожности и паники.
Исследование ученых из центра Genotek показало, что данная мутация встречается у россиян довольно часто. Среди участников эксперимента она была выявлена у 13 процентов. Им рекомендовали пить не более двух чашек кофе в день, а также следить за своим психическим здоровьем.
Кроме того, существуют варианты индивидуальных особенностей в геноме, которые объясняют, почему одни люди зависимы от кофе, а другие совсем не могут пить этот напиток.
Отмечается, что ученые давно изучают вопрос влияния кофе на организм человека. Долгое время считалось, что этот напиток отрицательно сказывается на работе сердца у людей с аритмией. Однако долгие наблюдения опровергают этот факт, пишет РИА Новости.
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