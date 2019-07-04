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Происшествия

Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего от урагана ребенка

Кирилл Николаев
• 13:46 • 4 июля 2019
Сергей Собянин призвал горожан обращать внимание на предупреждения МЧС
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Сергей Собянин призвал горожан обращать внимание на предупреждения МЧС
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего от урагана ребенка.

— В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье, — написал Сергей Собянин в Twitter.

Он добавил, что в эти дни в столице зафиксированы критические погодные условия. Глава города просит москвичей быть внимательными, а также обращать внимание на предупреждения МЧС и городских служб.

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