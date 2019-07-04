Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего от урагана ребенка
• 13:46 • 4 июля 2019
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Сергей Собянин призвал горожан обращать внимание на предупреждения МЧС
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего от урагана ребенка.
— В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье, — написал Сергей Собянин в Twitter.
Он добавил, что в эти дни в столице зафиксированы критические погодные условия. Глава города просит москвичей быть внимательными, а также обращать внимание на предупреждения МЧС и городских служб.
В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице - критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 июля 2019 г.
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