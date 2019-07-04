Запросы генпрокуратуры по делу ЦКАД связаны с экс-председателем «Автодора»
Стало известно, что запросы Генеральной прокуратуры по уголовному делу о нарушениях в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) связаны с бывшим председателем правления «Автодора» Сергеем Кельбахом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного преследования по факту обнаружения многочисленных нарушений при возведении вышеуказанного объекта в Подмосковье.
Отметим, что Кельбах возглавлял «Автодор» до февраля 2019 года, после чего его сменил Вячеслав Петрушенко.
В начале февраля Счетная палата заявила об отставании строительства ЦКАД от плана. По данным СП, «Автодор», реализуя проект по ЦКАД, продемонстрировал худшие результаты работы за десять лет своего существования. При этом на возведение объекта из бюджета выделили 74,8 миллиарда рублей.
Читайте также: Определена дата открытия Центральной кольцевой автодороги в Москве