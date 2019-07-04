Девушка шагает босиком
Недавно в метро стали появляться босые люди, что, кстати, запрещено правилам. Как оказалось, существует целое движение «барефутинг» (от англ. barefooting — «хождение босиком»). У его последователей своя идеология.
«Хождение босиком — это почти что философия, которая помогает быть мне мудрее и терпимее к трудностям жизни», — считает Полина Смерч, идеолог движения в Москве. Помню, однажды, сломав под корень каблук, я тоже попробовала себя в роли барефутера. Не понравилось. Грязно, холодно, некомфортно, и каждый так и норовит отдавить тебе голый, беззащитный палец.
Последователи движения утверждают, что демонстрируют таким образом доверие к миру. Мир не отвечает взаимностью и поглядывает с опаской на чудаков. Но какова идея! Не с кем пообщаться — объявить флешмоб. Не выстреливает «Инстаграм» — придумать идеологию, желательно хорошо иллюстрируемую. Пожалуй, я не так далека от моды. Иногда в голову приходит такое...
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