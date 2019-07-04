Как организована система бесплатного Wi-Fi в московском метро
Головные вагоны поезда оснащены точками доступа, принимающими сигнал с базовых станций в тоннеле с использованием «плавниковых» антенн на крыше поезда.
— Базовые станции размещены в тоннелях с интервалом 450–900 метров и работают по тому же принципу, что и Wi-Fi, в частотном диапазоне 5 ГГц. Их расположение позволяет поезду двигаться в сплошном радиополе, что исключает обрывы связи, — сообщает пресс-служба «МаксимаТелеком».
Wi-Fi в поездах обеспечивают точки доступа, установленные в каждом вагоне. Точки Wi-Fi соединены между собой кабельной сетью.
Вагоны можно расцеплять и переставлять между составами. При этом дополнительной настройки оборудования это не требует.
Скорость доступа в интернет составляет 80–150 Мбит/ сек. Достаточно, чтобы слать сообщения, слушать музыку, смотреть видео.
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