Владимир Путин прибыл в Ватикан на встречу с Папой Римским
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 июля прибыл с официальным, шестым по счету, визитом в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском.
Лимузин главы государства традиционно сопровождал почетный эскорт мотоциклистов. Владимир Путин уже прибыл на территорию двора Святого Дамазо. Именно отсюда российский лидер отправится на встречу с понтификом. Исходя из строгого ватиканского протокола, президент пребудет на аудиенцию в темном костюме.
Как передает ТАСС, в настоящее время в Ватикане светит яркое солнце. Погода – 33 градуса тепла.
Добавим, что визит Путина в Ватикан традиционно начнется встречей официальных гостей главным дипломатическим церемониймейстером Святого Престола в просторном дворе Святого Дамазо.
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