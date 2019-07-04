Путин поручил Шойгу представить погибших моряков-подводников к госнаградам

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу представить к государственным наградам 14 подводников, погибших в научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-12. Соответствующий приказ глава государства отдал после того, как министр доложил о ходе расследования трагедии в Баренцевом море.

— Сергей Кужугетович, прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам, — поручил российский лидер.

— Есть! — ответил Шойгу.

В ходе доклада министр также подчеркнул, что на данный момент с семьями погибших в индивидуальном порядке работают специалисты. Им окажут всю необходимую помощь по закону и «по нашему долгу перед погибшими моряками», добавил Шойгу.

Он отметил, что дополнительную поддержку получат семьи с несовершеннолетними детьми.

— Это касается и заботы о получении достойного образования детьми, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни, — рассказал глава Минобороны.

Напомним, что 2 июля военное ведомство сообщило о гибели 14 моряков в результате пожара на аппарате АС-12 в российских территориальных водах. Возгорание произошло в ходе проведения батиметрических измерений.

Вечером 2 июля Путин поручил Шойгу выяснить причины ЧП, в связи с чем уже 3 июля глава Минобороны прибыл в Североморск для установления обстоятельств произошедшего.

Из доклада министра обороны президенту России стало известно, что основная причина катастрофы на борту глубоководного аппарата ВМФ РФ — пожар в аккумуляторном отсеке.

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