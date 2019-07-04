У нас еще не самые высокие ставки

Ипотека — вполне реальный, хотя и очень дорогой способ приобретения жилья.

Причем дорогой он в большинстве стран мира. Возьмем, например, США. Оформить ипотечный кредит там можно под 4,5 процента годовых. Казалось бы — очень здорово, потому что ставка в два с лишним раза дешевле, чем в России. Но при этом надо понимать, что само жилье в Штатах очень дорогое. И люди часто берут кредит на 30 лет, чтобы за него расплатиться! И ежемесячные выплаты тоже немаленькие.

Вообще закон тут простой: чем ниже ставка по ипотеке, тем дороже сама недвижимость. Эти величины, как правило, связаны. Вспомните прошлогодний ипотечный бум.

Он случился на фоне самых низких за всю историю страны ипотечных ставок. И к чему привел? А к тому, что цены на недвижимость существенно выросли. В Москве, например, в среднем на 10 процентов.

Сейчас многие обсуждают предложение президента России снизить ставки по ипотеке до 8 процентов годовых. Гипотетически это реально: ведь государство уже снизило ставки до 6 процентов для отдельных категорий граждан.

Участница выставки «Недвижимость» в Гостином Дворе Алена Латышева изучает один из представленных на мероприятии стендов, посвященных ипотечному кредитованию Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"

Возможно, есть средства и для снижения вообще для всех. Но совершенно точно, что снижение ставок по ипотеке снова вызовет рост цен. Это, повторюсь, очевидная схема: чем доступнее кредит на жилье, тем больше желающих его взять, тем больше потенциальных покупателей на рынке. Рост спроса довольно быстро приводит к повышению цен.

Допустим, владелец квартиры решил ее продать. Выставил цену чуть выше среднерыночной. Квартиру смотрят потенциальные покупатели, пытаются торговаться, а владелец не уступает. Почему? Потому что знает — не купит этот, значит купит другой — желающих много. Так цены и повышаются.

И не надо думать, что ипотека в России — самая дорогая в мире. В странах Африки и Латинской Америки ипотечная ставка может составлять и 50 процентов годовых, потому что инфляция там существенно выше нашей. Ипотечные ставки — не вещь в себе. Они зависят от состояния экономики в целом.

Вопрос, выгодно ли брать ипотеку в России, на мой взгляд, не имеет смысла. Если вы хотите собственное жилье, то вариантов особо и нет. Хотя, конечно, можно попытаться накопить — если вы не арендуете жилье и имеете достаточно высокие доходы. Гипотетически ипотека может быть выгодна, если вы берете относительно небольшую сумму, а потом квартиру сдаете. Или, выплатив кредит, перепродаете существенно дороже, потому что цены на рынке вдруг поднялись. Но пытаться играть с кредитными средствами, да еще и на таком консервативном рынке, как недвижимость, на мой взгляд, очень рискованно.

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Нужно вернуть дешевую аренду

Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХИГС

У меня есть друг, с которым мы когда-то вместе окончили физмат-школу. Он за 50 тысяч арендует трехкомнатную квартиру в центре. (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»