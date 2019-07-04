Нужно вернуть дешевую аренду

У меня есть друг, с которым мы когда-то вместе окончили физмат-школу. Он за 50 тысяч арендует трехкомнатную квартиру в центре.

И каждый раз, когда мы бываем у него с женою в гостях, заходит разговор на тему «А почему ты не купишь свое жилье?». И друг каждый раз, делая математические выкладки, доказывает, что снимать — выгоднее, чем платить ипотеку.

На самом деле во многих странах большинство населения живет в квартирах арендованных. В Германии, например, таких 70 процентов. И это не обязательно частное жилье. Есть и муниципальные дома: плати, заселяйся, живи. Для жителей мегаполисов это не самый плохой вариант. Он позволяет, например, существенно экономить время на передвижении по городу. Просто сменив работу, вы меняете и место жительства. Снимаете квартиру где-нибудь поближе. А если поближе дорого или нет подходящего варианта — вдоль ближайшей ветки метро, чтобы не тратить время на пересадки.

Я думаю, в ближайшее время мы придем к рынку арендного жилья. Тем более что для Москвы он традиционен. До революции большая часть населения жила в доходных домах. Причем и весьма обеспеченные люди — например, высокого уровня чиновники. Жили там и ремесленники, и извозчики, и рабочие. Для любой категории населения были свои предложения. Сегодня что-то похожее уже начинает происходить. Об этом не очень говорят, но в московских домах есть целые подъезды, где квартирами владеет один человек. Все просто: он вложил деньги на этапе строительства дома, затем сделал ремонт, купил мебель, бытовую технику и организовал арендный бизнес. Почему бы то же самое не сделать государству? Подобные дома могли бы стать хорошими конкурентами частным владельцам квартир, которые, как правило, сдавая жилье, не платят со своих доходов налоги.

Альбина Садыкова брокер департамента аренды элитной жилой недвижимости показывает квартиру клиентам Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"

Плюс в доходных домах проще поддерживать порядок. Не платишь, шумно себя ведешь — охрана тут же выселит. Конечно, возникает проблема: всю жизнь снимать жилье у большинства не получится. Ведь, например, получать пенсию и арендовать даже комнату не очень-то реально.

Но, давайте вспомним, в России, например, есть дома престарелых. Ты там живешь, государство берет часть средств твоей пенсии и на эти деньги тебя содержит. Если открыть подобного рода социальные дома — с крайне дешевой арендой для социально незащищенных граждан, то проблема решится.

В общем, я уверен, альтернатива нашей дорогой и многолетней ипотеке есть. Важно лишь, чтобы государство эту альтернативу всячески поддерживало и развивало. Если получилось в других странах, то, я убежден, получится и у нас.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

У нас еще не самые высокие ставки

Вячеслав Путиловский, финансовый аналитик

Ипотека — вполне реальный, хотя и очень дорогой способ приобретения жилья. Причем дорогой он в большинстве стран мира. (далее...)

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»