Лжесотрудник ЦОДД пугал нарушивших правила водителей штрафами
В Центре организации дорожного движения сообщили, что в городе найден лжесотрудник, действовавший от их лица.
Мужчина использовал поддельное удостоверение сотрудника ЦОДД и вымогал деньги у автомобилистов.
— Он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение, — рассказали представители организации.
В Москве обнаружен лжесотрудник ЦОДД.
Вооружившись самодельным удостоверением, он пугал штрафами водителей, нарушивших правила остановки или стоянки, и предлагал за вознаграждение закрыть глаза на нарушение.
Не дайте себя обмануть!Сотрудники гор.служб никогда не будут так делать. pic.twitter.com/opXqkdBRO2— ЦОДД (@gucodd) 4 июля 2019 г.
В ЦОДД напомнили москвичам, что работники городских служб не поступают подобным образом и не предлагают заплатить за правонарушение на месте.
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