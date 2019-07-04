Эксперты прокомментировали использование ржавой техники на Дне независимости в США
4 июля в США отмечают День независимости, президент страны Дональд Трамп принял решение устроить в честь праздника военный парад. На параде были продемонстрированы танки Abrams, бронированный внедорожник Humvee, бронемашины Bradley.
У зрителей парада вызвал вопрос внешний вид военной техники. Некоторые машины оказались ржавыми, на корпусе были видны трещины.
Сенатор Франц Клинцевич назвал небрежным отношение американских властей к празднованию Дня независимости США. Сенатор предположил, что, возможно, таким образом американские власти пытались показать какую-то «историческую преемственность».
— Через эту старую технику они и попытаются показать какие-то «героические» события своей не очень славной военной истории, — отметил Клинцевич в разговоре с ФАН.
Военный эксперт Виктор Литовкин озвучил несколько версий происходящего. Он предположил, что старую технику американцы поставили для сравнения с современными образцами. Еще один вариант — вся современная техника США разбросана по многочисленным базам, поэтому для парада приходится использовать старые образцы.
— Есть еще версия, что это сделано в пику президенту Трампу, который настаивает на проведении этого парада, а многие его оппоненты против парада, — отметил Литовкин в комментарии Nation News.
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