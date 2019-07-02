Трамп пообещал вывести танки на улицы Вашингтона в День независимости США
• 09:08 • 2 июля 2019
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Глава государства также заверил, что сам будет присутствовать на мероприятии
Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1001961235838103552
Президент США Дональд Трамп заявил, что в День независимости Америки (4 июля) на улицы Вашингтона выйдет военная техника, в частности, танки.
По словам главы государства, «4 июля будет особенное». Он также заверил, что сам будет присутствовать на мероприятии.
— У нас будут самолеты, лучшие в мире истребители и другие самолеты тоже. И у нас будет несколько танков, — рассказал Трамп.
По данным источника в Пентагоне, на демонстрации будут представлены несколько истребителей-бомбардировщиков F-35, передает CNN.
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