Дальнобойщики и машинисты оценили расширение списка доступных для женщин профессий

Министерство труда и социальной защиты РФ значительно сократит список профессий, запрещенных для женщин. Соответствующий документ вступит в силу в 2021 году. Женщины смогут служить на корабле, работать машинистами электропоездов или дальнобойщиками, слесарями по ремонту автомобилей и рыбаками прибрежного лова.

«Вечерняя Москва» поговорила с представителями пока что запрещенных для женщин профессий и узнала их мнение насчет инициативы Минтруда.

Как рассказал «ВМ» координатор ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, сегодняшняя техника позволяет работать женщинам водителями грузовых автомобилей.

— Подобное решение назревало давно. Сегодняшний транспорт не такой, какой был в Советском Союзе: он достаточно комфортный и легкий в управлении. Что касается вопросов обслуживания, то нет необходимости, например, менять на обочине колесо или перебирать там же двигатель. У меня, например, много знакомых коллег-женщин, которые правдами и неправдами добивались возможности работать профессиональными водителями.

Однако среди представителей мужских профессий есть и противники инициативы Минтруда. Председатель Профсоюза работников Московского метрополитена Николай Гостев отметил в беседе с «Вечерней Москвой», что есть негативные стороны в том, что женщинам позволят работать машинистками.

— Прошлый такой опыт работы женщин машинистами в Московском метрополитене имел и положительные, и отрицательные стороны. Ведь дамам в силу своей физиологии действительно тяжелее, чем мужчинам, работать в подземке, но они более дисциплинированные работники, к тому же, дисциплинируют мужчин. Но я бы все-таки не хотел, чтобы моя супруга работала машинистом.

«Вечерняя Москва» поинтересовалась мнением женщин, которые уже давно наравне с мужчинами занимаются тяжелой физической работой. Лучший сварщик России Диана Багаутдинова, которая одержала победу на национальном чемпионате молодых профессионалов WorldSkills Russia, считает инициативу Минтруда верной.

— Я считаю, что это правильная мера, у некоторых девушек есть мечта работать, например, машинисткой или сварщиком. Если они хотят этим заниматься, если это любимое дело, то все трудности уходят на второй план, уже не так важно, насколько работа тяжелая.

Цифра

В рейтинге гендерного равенства Всемирного банка Россия делит 34-ю позицию с Марокко, Угандой и Бурунди. Проблемы возникают из-за неравной с мужчинами оплаты труда, возможности строить карьеру, а также прав, связанных с заключением и расторжением брака.

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