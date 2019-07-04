Владимир Путин подарил Папе Римскому диск с российским фильмом и икону
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Беседа лидера государства с понтификом продолжалась чуть более часа, после они обменялись подарками.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла и диск с фильмом режиссера Андрея Кончаловского «Грех». В картине рассказывается история художника Микеланджело.
Папа Римский в свою очередь подарил президенту Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны, и разновидность гравюры — офорт — с видом на площадь Святого Петра, сообщает ТАСС.
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