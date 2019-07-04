Эксперт рассказал, как избежать оттока населения из малых городов
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью «Царьграду» рассказал, какие меры необходимо принять, чтобы избежать оттока населения из малых городов.
4 июля вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за последние 15 лет население малых городов сократилось на 1,5 миллиона человек.
По мнению Юрия Крупнова, первая проблема, которую необходимо решить, — это создание рабочих мест в малых городах. Второй шаг — перенести столицу из Москвы и остановить рост этого города как гипермегаполиса.
Еще один важный момент — переход к совершенно другой урбанизации.
— Нам не нужна сейчас мегаполисная урбанизация. Нам нужна урбанизация ландшафтная, усадебная, малоэтажная, — пояснил эксперт.
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