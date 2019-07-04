Следователи возбудили дело по факту избиения чернобыльского ликвидатора в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова в Москве.

Сообщается, что инцидент произошел в метро 3 июля. На мужчину напал молодой человек из-за малозначительного повода.

Дочь пострадавшего Дарья рассказала, что ее отец является инвалидом первой группы. Кроме того, год назад он перенес операцию по трансплантации печени. В день происшествия мужчина ездил сдавать анализы и забыл взять лекарства, которые нужно принимать по часам.

— Он поехал сразу домой, там была большая толпа. Он пытался обогнуть ее с одной стороны, с другой. У него плохая речь, не говорит в основном. Может жестом показать. Скорее всего, в толпе жестом он отодвинул девушку, чтобы пройти, — сообщила Дарья.

После этого на мужчину набросился молодой человек.

— Парень встал в борцовскую стойку. Ему [отцу девушки] прилетело два удара в голову. Папа согнулся. Он сказал: «Я инвалид, не трогай печень». После этого были удары в печень. У него два сломанных ребра, — приводит слова Дарьи РЕН ТВ.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», сообщается на официальном сайте СК РФ.

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