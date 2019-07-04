Гонки квадрокоптеров пройдут в парке Горького

Это уже вторые международные состязания по этому совсем молодому виду спорта в России, и вновь площадку для них оборудуют в Москве. В прошлом году они прошли в спорткомплексе «Лужники».

Дрон-рейсинг — гоночные соревнования квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах. Спортивные беспилотные аппараты способны набирать скорость до 200 км/час за 2–3 секунды, мастерство спортсмена-оператора заключается в том, чтобы, маневрируя, провести дрон по дистанции. Препятствий на трассе — несколько десятков. Как правило, это надувные фигуры, между которых, над ними или под ними аппарат должен пролететь. Побеждает тот спортсмен, чья железная «птичка» не заденет преград и при этом пройдет дистанцию быстрее летательных аппаратов соперников.

Организаторами состязаний выступают Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» совместно с Drone Sports Global при поддержке Департамента спорта города Москвы, государственной корпорации «Ростех», Рособоронэкспорта и холдинга «Технодинамика».

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького для соревнований будет построена двухуровневая трасса с подвесными конструкциями. По тоннелю для зрителей каждый желающий сможет увидеть гонку дронов из самого ее эпицентра. Гости фестиваля смогут попробовать свои силы в качестве профессионального пилота на компьютерном симуляторе, а также и реально потренироваться управлять настоящим беспилотником в специальной зоне на дополнительной трассе. На соревнованиях будет функционировать зона экспо. Там в течение двух соревновательных дней спортсмены-операторы дронов расскажут о новинках в мире беспилотных летательных аппаратов и современных трендах в дрон-рейсинге, а также поделятся секретами, как сделать качественные фото- и видеосъемки с использованием дронов.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», участие в соревнованиях примут 32 спортсмена. 16 из них представители зарубежных стран: США, Китая, Кореи, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Латвии и Польши. За звание победителя будут бороться и лучшие российские пилоты. Среди них чемпион России 2018 года Кирилл Федукович и лидер команды Drone Sports Global Платон Максимов.

Заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев на сайте государственной корпорации отметил, что дрон-рейсинг стремительно набирает популярность во всем мире.

— Это не только спорт, но и возможность прикоснуться к современным беспилотным технологиям, — сказал он. — Как один из ключевых поставщиков инновационных беспилотных решений Ростех стремится привлечь молодежь, увлеченную разработками беспилотных летательных аппаратов и мечтающую работать в этой сфере. Операторы беспилотников уже сейчас востребованы в энергетике, нефтегазовом секторе, других отраслях промышленности. Спрос на таких специалистов чем дальше, тем больше растет. Гости фестиваля не только увидят зрелищные соревнования, но и убедятся в том, что освоить пилотирование дроном под силу каждому.

Второй по счету международный фестиваль дрон-рейсинга пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького 24 и 25 августа 2019 года. В течение двух соревновательных дней пройдут квалификационный и отборочный этапы. Финальная гонка лидеров состоится 25 августа.

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