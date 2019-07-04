Расти с Большим Парижем, Анкарой

Сегодня одним из главных показателей успешности любого мегаполиса является качество жизни, которое город может обеспечить своим жителям и гостям.

При этом учитывается множество факторов: транспортная инфраструктура, доступность соцобъектов, безопасность, экология, сфера услуг... Именно этой теме — «Качество жизни. Проекты, меняющие города» — будет посвящен и Московский урбанистический форум — 2019.

Во многих странах комфортная городская среда создается совместными усилиями властей, горожан и бизнеса. Наша задача — обсудить на международной площадке лучшие практики и проанализировать новые вызовы. Всего в этом году МУФ соберет более 30 официальных иностранных делегаций из 20 стран (в том числе шесть делегаций во главе с мэрами) и более 130 зарубежных спикеров из 26 стран, а также тысячи зарегистрированных участников деловой программы почти из 70 стран.

Приедут 14 российских делегаций с губернаторами и мэрами. Ожидаем на форуме заместителя генерального секретаря ООН Маймуну Мохд Шариф, мэра Рима Вирджинию Раджи, мэра Анкары Мансура Яваша и других.

Специально к МУФ проводятся исследования: в этот раз ведущие консалтинговые компании (PwC, BCG), а также аналитическая группа АНО «Московский урбанистический форум» и Роспотребнадзор оценили целый ряд аспектов развития российской столицы, многие — в сравнении с крупнейшими городами мира.

Результаты обнародуют в рамках форума. На выставочной площадке МУФ в «Зарядье» можно будет наглядно познакомиться с ключевыми московскими проектами. Например, на совместном стенде Комплекса градостроительной политики и Комплекса соцразвития посетители быстро найдут информацию о развитии метро, улично-дорожной сети, общественных пространств, программе «Долголетие», Московской электронной школе, системе трудоустройства и многом другом благодаря интерактивному комплексу «Карта Москвы».

Урбанистический форум прошлого года. На стенде «Умный город» участницы форума Валерия Щербакова (слева) и Виктория Углова рассказывают посетителям, какие новшества внедрены в столице за последнее время Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Особое внимание будет уделено тематике городского здоровья (конгресс Urban Health, МКЗ «Зарядье», 4–5 июля) и доступности качественной городской среды на территории всего мегаполиса (форум «Мой район», «Гостиный Двор», 4–5 июля). С 4 по 14 июля в Манеже пройдет выставка лучших реализованных и перспективных проектов развития Москвы в разных сферах. Еще одно знаковое событие — награждение победителей премии Community Awards по итогам голосования москвичей (5 июля, парк «Зарядье»). Премия присуждается за самые яркие городские инициативы: от блогов и СМИ до гастрономии и благотворительности. Планируется в рамках МУФ подписать программы сотрудничества правительства Москвы с Метрополией Большого Парижа и Анкарой.

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