Россия и Чехия сохранили количество рейсов национальных авиаперевозчиков
Министерства транспорта Российской Федерации и Чехии договорились о том, что на территории обеих стран количество рейсов национальных авиаперевозчиков будет сохранено.
Переговоры ведомств будут продолжаться до конца августа 2019 года. Об этом сообщил официальный представитель Минтранса Чехии Франтишек Емелка.
— До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью продискутировать рамки дальнейшего сотрудничества, — цитирует его слова ТАСС.
Ранее российское ведомство выступило с предложением к чешским партнерам согласовать авиасообщение на сентябрь, чтобы граждане обоих государств могли «спокойно планировать свои путешествия в разгар сезона».
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