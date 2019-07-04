Ждем беспилотных автобусов и речных маршруток

Метро, конечно, останется, но вот наземный транспорт, по мнению экспертов, будет существенно меняться.

— В Сингапуре, например, уже используется транспортная система Navia. Компактные электробусы вмещают максимум восемь человек и движутся сами, без водителя, по заранее заданному маршруту, — рассказывает преподаватель МАДИ, кандидат технических наук Виктор Головашов. — Их можно использовать, например, для корпоративных выездов. Пока автобус способен разгоняться до 20 км/час. Он ориентируется в пространстве благодаря спутниковой навигации, а также интеллектуальной системе защиты от столкновений.

Еще одна идея, которую, правда, только предстоит реализовать, — SkyTran. Проект воздушной железной дороги с небольшими «подвесными» вагончиками-капсулами на магнитной подушке разрабатывается уже не один год при участии NASA в Израиле и ряде других стран. Вагончики рассчитаны на перевозку двух-четырех человек. Пассажиры смогут вызывать капсулы с помощью интернета.

— Власти Лондона заявили, что готовы потратить более миллиарда фунтов стерлингов на строительство инфраструктуры для двухколесного транспорта, — рассказал Виктор Головашов. — Речь идет о SkyCycle — велоэстакадах через весь город. Она покроет практически весь Лондон, соединив по принципу магистральных автострад окраины британской столицы между собой и с центром города. Всего планируется построить 220 километров подобных велосипедных дорог, часть из которых будет крытой и, следовательно, всепогодной.

Кстати, как пояснил эксперт, в свое время похожий проект хотели реализовать и в Москве, назвав его велополитеном. Но до дела не дошло.

Кстати, о Москве. У нас появится регулярный речной транспорт. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

— По нашим планам, речные трамваи начнут ходить в 2021 году, — сказал он. — Первый маршрут будет проходить от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Он свяжет Деловой центр с городскими парками. Интервал движения — шесть минут. Длина маршрута — 10 километров. При этом речные трамваи будут работать и зимой — поможет ледокол.

Читайте также: Марат Хуснуллин: Москва входит в тройку мировых лидеров по дорожному строительству