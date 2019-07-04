Дерматолог рассказала о вреде «токсичных» футболок

Большинство брендов женских футболок, как российского, так и зарубежного производства, не соответствуют знаку качества, и это может стать причиной различных заболеваний. К такому выводу пришли эксперты «Роскачества», протестировав 14 популярных марок. «Вечерняя Москва» выяснила, какую опасность для здоровья может представлять такая продукция.

Эксперты подробно изучили не только состав материала, из которого сшиты футболки, но и проверили его на токсичность и гигроскопичность. Пройти тест удалось лишь пяти образцам, среди которых один — российского производства, все остальные — импортные.

Как оказалось, четыре фирмы, производившие одежду, обрабатывали ткань токсинами. При этом ни в одном из образцов эксперты не обнаружили опасные формальдегиды, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания.

Как заявляет врач-дерматовенеролог Московского государственного центра дерматовенерологии и косметологии Анастасия Данилова, одежда из некачественной ткани может стать причиной серьезных заболеваний кожи.

— Могут возникнуть раздражения и грибковые заболевания, — говорит эксперт. — Но если речь идет, к примеру, о биоциде, то его используют для того, чтобы защитить ткань от плесени. Если формальдегидов нет, то это большой «плюс». Так что синтетика очень опасна.

Эксперт рекомендует вообще избегать вещей из органической ткани.

— Дело в том, что ее производят из продуктов переработки нефти. К тому же красят преимущественно искусственными химическими, вредными для кожи красителями, а не природными, — говорит дерматолог.

Все без исключения синтетические ткани являются вредными для тела. Они негигроскопичны, то есть не впитывают пот, поэтому когда человек в жару носит синтетику, пот не испаряется, а накапливается на поверхности кожи. Отсюда и раздражение, вызванное воспалением волосяных мешочков. В холодную пору происходит обратный процесс: от пота кожа переохлаждается.

Синтетические ткани еще и электростатичны, отмечает специалист.

— То есть накапливают электрический разряд, — уточняет врач. — Но каждая клетка нашего тела обладает определенным электрическим потенциалом, а синтетика нарушает ритм работы наших клеток.

По мнению врача, футболки лучше выбирать светлых, пастельных тонов и без принтов. В такой одежде меньше красителей. А самые безопасные ткани — это хлопок, лен и натуральный шелк.

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