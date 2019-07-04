Немузейные экспонаты: что оставили городу меценаты

— Предприниматели во второй половине XIX — начале XX в. играли огромную роль в Москве, — вводит в курс дела замдиректора музея Алла Лисицына. — Строили фабрики, банки и страховые компании, железные дороги, издательства, лавки и магазины, бани, трактиры и рестораны. Занимались благотворительностью и меценатством, открывая больницы, школы, библиотеки, приюты, театры и галереи. Вели общественную деятельность, участвовали в управлении городом, меняя и в то же время сохраняя его облик. Лишь вспомните, какие доходные дома они возводили! Есть Москва средневековая, Москва дворянская, а Москва второй половины XIX — начала XX в. — Москва предпринимательская!

В рамках музейной экспозиции можно познакомиться с наследием Морозовых (при их участии появилась в том числе Морозовская больница, МХТ, получил коллекции картин французских художников ГМИИ имени А. С. Пушкина); Третьяковых (они не только подарили городу Третьяковскую галерею, а и Третьяковский проезд, благотворительные учреждения, когда Сергей Михайлович исполнял обязанности городского головы, к Москве были присоединены Сокольники, где в этом году ему установлен памятник); «профессиональных благотворителей» Бахрушиных (до сих пор действует Бахрушинская больница на Стромынке) и многих других.

— Самый известный московский городской голова Николай Александрович Алексеев полностью преобразил Москву в конце XIX века, — продолжает Алла Владимировна. — В столице были выстроены городские училища, здание Мосгордумы на Воскресенской площади, Верхние торговые ряды (ныне ГУМ), благодаря ему в Москве существуют современный водопровод и канализация. Он мечтал, чтобы Москва стала современным городом, и не жалел для этого ни времени, ни сил, ни собственных денег. Причем Думой он руководил, а гласные (депутаты) занимались городом в свободное время, они в основном все были предпринимателями.

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