Сотрудники ГАЗа прочитали рэп против американских санкций
• 21:04 • 4 июля 2019
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На видео идут англоязычные субтитры
Фото: https://www.youtube.com/watch?v=FE3iDYlSvhk&t=16s
Рабочие ПАО «Автодизель» (входит в «Группу ГАЗ») спели песню. В ней они выступили против американских санкций, заявив, что хотят уверенности в завтрашнем дне.
Сотрудники, исполняя рэп-песню, ожидают, что их услышат Соединенные Штаты.
Клип снимали на территории завода, в ролике видны цеха, кабинеты работников, а также процесс сборки двигателей.
Так, на видео поют сами работники завода.
— Кто же? Кто услышит нас? Save GAZ, save GAZ. Сохрани рабочий класс, — следует из припева.
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