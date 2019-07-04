«Не меньше проблем, чем чайки и собаки»: мэр Магадана высказался о голубях
Мэр Магадана Юрий Гришан напомнил жителям города, что кормление голубей приравнивается к акту нарушения благоустройства и влечет за собой административную ответственность. По словам градоначальника, эти птицы создают не меньше проблем, чем собаки и чайки.
Гришан настоятельно рекомендует горожанам оставлять голубей без корма. Он аргументирует свои слова тем, что данное действие ничем не отличается от выкидывания мусора на дорогу.
— Я напоминаю, что это действие приравнивается к разбрасыванию мусора, а значит, является нарушением правил благоустройства, — цитирует РБК мэра Магадана.
Отмечается, что мэр российского города не одинок в своих воззрениях на данный вопрос. Например, в австрийской Вене или итальянской Венеции кормление голубей карается штрафом.
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