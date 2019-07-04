Законопроект о запрете продажи гаджетов без российского ПО отозвали в Госдуме
• 22:17 • 4 июля 2019
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Законопроект из Госдумы отозвал депутат Сергей Жигарев
Фото: zhigarev.ru
Законопроект о запрете на продажу различных гаджетов, которые по тем или иным причинам не соответствуют установленному в них российскому программному обеспечению, отозвал глава комитета Государственной думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
Данные об этом находятся в электронной базе нижней палаты парламента.
Именно Сергей Жигарев 3 июля вынес на рассмотрение в Госдуму законопроекты, исходя из которых следовал бы запрет на продажу в РФ смартфонов и компьютеров, на которых не установлено ПО из специально создаваемого реестра.
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