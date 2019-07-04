Полиция Москвы задержала укравших почти миллион рублей грабителей
Пресс-служба главного управления полиции Москвы подтвердила, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в краже крупной суммы денег.
По данным полиции, злоумышленники разбили стекло в автомобиле на Волжском бульваре и забрали находившиеся в машине деньги, затем скрылись с места преступления.
Для поимки грабителей был введен план «Перехват», благодаря которому преступников задержали, сообщает ТАСС.
Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», злоумышленники пригрозили водителю машины предметом, похожим на пистолет, и вынудили отдать им 900 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что неизвестный украл 23 пары кроссовок у шеф-повара в центре столицы.
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