Татьяна Москалькова попросила прокуратуру разобраться в деле сестер Хачатурян
Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова обратилась в прокуратуру с просьбой проверить обращения правозащитников по делу сестер Хачатурян.
Как пояснила Москалькова, будучи омбудсменом она не вправе вмешиваться в ход следствия, но и оставить без внимания претензии правозащитников не может. Поэтому она попросила прокурора проверить правомерность жалоб на ход следствия, сообщает РБК.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — обвиняются в убийстве своего отца, Михаила Хачатуряна. Девушки утверждают, что отец издевался над ними — версия адвокатов гласит, что они действовали в рамках самообороны. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, младшей — до десяти лет.
Между тем появилась стенограмма первых допросов сестер Хачатурян. Девушки утверждают, что Михаил Хачатурян регулярно домогался дочерей, унижал, а также издевался над ними.
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