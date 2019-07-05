Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».
Мероприятие пройдет 7 июля — на Театральной площади пройдет концерт, прийти на который могут все желающие. Как напомнил Урин, годом ранее фестиваль посетили порядка восьми тысяч человек.
В концерте прозвучат арии из опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Гектор Берлиоз, Жоржа Бизе, Александра Бородина, Карла Орфа, Лео Делиба, Антона Аренского, Петра Чайковского и Василия Соловьева-Седова, сообщает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменится схема продажи билетов в Большом театре. Ранее действующую систему распространения билетов раскритиковали в Счетной палате Российской Федерации.
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