Найден способ увеличить пенсию в России до 56 процентов от заработка
В национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) выяснили, как можно значительно увеличить пенсии.
Для этого НАПФ предлагает развивать корпоративные программы в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), а именно включать в них ряд льгот и вводить систему софинансирования. При данной системе два процента взносов осуществляет работник, еще столько же — работодатель, а также один процент — государство. В организации также заявили, что выплаты по НПО не должны облагаться НДФЛ.
В результате эти меры позволят вовлечь в корпоративные программы порядка 15 миллионов человек и повысить размер их пенсионных выплат до 56 процентов от заработка. Об этом пишет «Известия».
Ранее на сайте «ВМ» жители России рассказали об оптимальном размере пенсии.
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