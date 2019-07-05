Специалисты «Роскачества» рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле

Специалисты «Роскачества» рассказали о том, как правильно перевозить ребенка в автомобиле и об ошибках, которые при этом совершаются родителями.

Известно, что в настоящее время существует много различных вариантов удерживающего устройства для детей в автомобиле. Это треугольники, фиксаторы, адаптеры и не только. Однако, по словам специалистов, альтернативные средства перевозки ребенка — это лишь возможность сэкономить на покупке кресла и при этом не получить штраф.

Об этом говорит главный редактор журнала «АвтоМир» Екатерина Квашенкина.

— Закон был написан таким образом, что даже младенца могли пристегнуть треугольником, и за это никто бы никого не оштрафовал. Кроме этого, у наших сограждан не было и до сих пор нет привычки серьезно думать о безопасности в автомобиле, — сообщает Квашенкина.

Она уточняет, что покупая тот же самый треугольник, родитель всего лишь выбирает вариант подешевле, ведь указанное устройство стоит 150 рублей, а настоящее кресло — порядка трех тысяч.

Подбирать кресло нужно также по росту. Кроме того, ребенок должен быть пристегнут всегда, вне зависимости от расстояния в пути Фото: Slavko Midzor/PIXSELL

Врач-педиатр Татьяна Буцкая, член Наблюдательного совета «Роскачества» заявила, что время фиксаторов ремней и треугольников уже проходит, однако им на смену приходят так называемые бескаркасные кресла, которые в действительности ненадежно крепятся в машине и не защищают от боковых ударов. Она называет такие устройства «зло завтрашнего дня».

Таким образом, подчеркивают специалисты «Роскачества», детей до семи лет можно перевозить только в специальных защищенных креслах. После этого возраста их можно на заднем сидении пристегивать ремнем. Однако стоит помнить, что в первую очередь речь идет о физических параметрах, а дети растут по-разному. Стоит ориентироваться на рост 150 сантиметров. После него верхняя лямка ремня уже не проходит по шее.

Далее подбирать кресло нужно также по росту. Кроме того, ребенок должен быть пристегнут всегда, вне зависимости от расстояния в пути. Кресло фиксируется с помощью специальных креплений.

Специалисты отмечают, что ребенка лучше не пристегивать в верхней одежде. Наконец, детское кресло на переднем сидении допустимо только в случае с автолюлькой.

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