Личные вещи царей покажут посетителям выставки в Музеях Московского Кремля
В выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца с 12 июля по 13 октября пройдет выставка «Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля». Посетители узнают, над какими проектами велись работы в последние пять лет.
По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, многие экспонаты представят впервые. На выставке покажут старинные иконы, личные вещи царей, парадное оружие, конское убранство, ювелирные изделия русских и западноевропейских мастеров.
Одним из главных экспонатов выставки станет икона «София Премудрость Божия» первой половины XV столетия. Экспозиция будет сопровождаться мультимедийной программой, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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