Мотоциклист пострадал в аварии с участием двух автомобилей на МКАД
• 08:16 • 5 июля 2019
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В результате инцидента пострадал один человек
Фото: https://pixabay.com
На востоке столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по городу Москве.
Авария возникла на внешней стороне четвертого километра МКАД. В результате инцидента пострадал мотоциклист.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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