Рублево-Архангельскую линию столичного метро начнут строить в 2020 году
Строительство Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена планируют начать в 2020 году, а завершить — в 2025 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в настоящее время ведется разработка проекта планировки территории от станции «Шелепиха» до станции «Рублево-Архангельское». Строительство пока не ведется из-за отсутствия проектно-сметной документации.
В пресс-службе департамента строительства рассказали, что Рублево-Архангельская линия метро соединит Большую кольцевую линию с Арбатско-Покровской линией подземки. Протяженность участка составит около 17 километров. На новой линии будет расположено семь станций метро, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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