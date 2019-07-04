Тематический поезд в честь МЦД запустили по Кольцевой линии метро

В четверг, 4 июля, в столичном метрополитене запустили тематический поезд, который посвящен Московским центральным диаметрам (МЦД). Теперь он курсирует по Кольцевой линии.

Пять сдвоенных вагонов, и каждый посвящен одному из маршрутов МЦД. Пассажиры смогут узнать все подробности новых маршрутов МЦД, включая количество станций и варианты оплаты проезда. Но самое главное — это время в пути, которое в разы сократится после запуска диаметров. Москвичам не потребуется делать дополнительные пересадки, чтобы добраться из одной точки в другую.

— Мы запускаем тематический поезд, посвященный проекту МЦД, который будет курсировать по Кольцевой линии метро в течение года, за это время его увидят более семи миллионов человек, — сказал первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Гамид Булатов. — Мы хотим, чтобы еще до запуска проекта пассажиры смогли узнать о его маршрутах, способах оплаты проезда и новых современных пассажирских сервисах.

Кстати, за подготовкой к запуску нового поезда можно было наблюдать в режиме реального времени — трансляция велась в онлайн-режиме, а также на стенде московского транспорта, который работает в рамках Московского урбанистического форума на площадке «Зарядья».

По словам Булатова, МЦД, по сути, станут новым наземным метро.

— После запуска МЦД жители Москвы и области получат качественно новый вид транспорта, интегрированный в существующую транспортную систему, — сказал он.

Запустить два первых диаметра Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск планируется до конца текущего года. Они включат 66 станций и 132 километра пути. Все пять диаметров поедут уже в 2025 году.

ЦИФРА

20 процентов составит разгрузка девяти линий метро после запуска проекта МЦД. В общей сложности транспортная инфраструктура города разгрузится на 10–12 процентов.

Читайте также: Более 20 поездов «Иволга» для МЦД доставили в Москву