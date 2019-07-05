Документы потомков барона Гетлинга пополнили Архивный фонд Москвы

Документы и фотографии семьи Гетлингов пополнили столичный Архивный фонд. Об этом 5 июля «Вечерней Москве» рассказали в самом учреждении.

Среди материалов — отчет Ростислава Гетлинга о летней практике студентов I курса Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 1951 года, который представлен автографом в тетради, снабжен фотографиями, рисунками и чертежами. С изобразительными материалами хранится альбом с фотографиями Всеволода Александровича во время отдыха в санатории АН СССР «Узкое» и снимками с видами санатория 1964 года.

По словам сотрудников столичного Главархива, исторический интерес представляют и печатные издания из библиотеки семьи Гетлингов за 1892–1940 годы.

— Например, редкое издание М.К. Элпидина 1892 года «Соединение и перевод четырех Евангелий» Л.Н. Толстого (Том 1), изданное на средства сына сибирского золотопромышленника К.М. Сибирякова, — отметили в учреждении.

Среди материалов — отчет Ростислава Гетлинга о летней практике студентов I курса Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 1951 года Фото: Пресс-служба главного архива Москвы

Специалисты добавили, что в фонд также вошли издания Московского товарищества писателей, типографии М.А. Александрова, издательства «Недра», а еще плакаты времен Первой мировой войны, альбом с открытками издательств «Ришар», Контрагенства печати, Никольской общины, А.М. Шулецкого, альбомы с семейными фотографиями конца XIX — начала ХХ века, открытками с видами Москвы и Ленинграда 1920–1940 годов. Переданы в Главархив также предметы быта конца XIX — начала ХХ века: фарфоровая посуда производства завода товарищества М.С. Кузнецова, музыкальная шкатулка (симфонион), граммофонные пластинки, в том числе с записями произведений П.И. Чайковского и Р. Леонкавалло, елочные игрушки ручной работы.

— Материалы интересны прежде всего тем, что представляют собой историю целой династии, начиная с середины XIX века. А мало кто из москвичей может рассказать что-то даже о своих прабабушках и прадедушках. Оскар Гетлинг переехал в Москву во второй половине XIX века и открыл аптеку на Петровке, 20. Вся жизнь его потомков связана со столицей. Сын Александр служил присяжным поверенным в судебной палате. Всеволод Гетлинг был химиком, Ростислав — геологом. Вдова Ростислава Всеволодовича передала Москве фотографии, книги и плакаты времен Первой мировой войны. Особый интерес представляют печатные издания из библиотеки семьи за 1892–1940 годы. Теперь материалы можно использовать, например, на уроках истории в школах, при подготовке выставок, — рассказали в пресс-службе Главного архива Москвы.

В Главархив была передана фарфоровая посуда производства завода товарищества М.С. Кузнецова Фото: Пресс-служба главного архива Москвы

Напомним, что семья Гетлингов ведет свое происхождение из Эстляндии (историческое название северной части Эстонии). Во второй половине XIX века они переехали в Москву. Барон Оскар Вильгельмович Гетлинг занялся предпринимательством — открыл аптеку в доме № 20 по улице Петровке. Его сын Александр Оскарович после окончания юридического факультета Императорского Московского университета служил присяжным поверенным в судебной палате, а затем присяжным стряпчим в Московском Коммерческом суде. С Москвой связана и жизнь следующих поколений Гетлингов — химика Всеволода Александровича (1904–1978) и геолога Ростислава Всеволодовича (1932–2005) — его вдова Людмила Гетлинг как раз и передала документы и фотографии семьи в Архивный фонд столицы.

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