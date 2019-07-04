Главархив Москвы рассекретил документы о партизанском движении
• 04:18 • 4 июля 2019
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Документы рассказывают о развитии партизанского движения и работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах
Фото: https://www.mos.ru
Главное архивное управление города Москвы опубликовало несколько десятков документов о партизанском движении в годы Великой Отечественной войны.
Как уточнили в ведомстве, документы рассказывают о развитии партизанского движения и работой подпольных организаций в Истринском, Клинском и Краснополянском районах столицы в 1941-1942 годах.
В целом с начала 2019 года Главархив рассекретил 29,5 тысячи документов, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Главное архивное управление Москвы в честь Дня партизана и подпольщика подготовило виртуальную историко-документальную выставку «Клятва чести и мужества. Партизаны Подмосковья в годы Великой Отечественной войны».
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