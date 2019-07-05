МОК начал расследование после обвинения Попова и Бубки в коррупции
Международный олимпийский комитет (МОК) начал расследование в отношении почетных членов организации Александра Попова и Сергея Бубки, которых обвиняют в получении взятки за голос в пользу Рио-де-Жанейро во время выборов олимпийской столицы 2016 года.
Глава комиссии МОК по этике незамедлительно отреагировал на заявление экс-губернатора Рио-де-Жанейро Сержио Кабрала и связался с подозреваемыми, сообщает ТАСС.
Бывший чиновник заявил, что Сергей Бубка, Александр Попов и семь других членов МОК получили около двух миллионов долларов в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Экс-спортсмены опровергают обвинения.
Александр Попов заявил, что на выборах проголосовал за другого кандидата.
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