Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов рассказал, что обидчивые люди чаще всего страдают болезнями сердца.
По его словам, незавершенная обида обостряет хронические заболевания, а в стрессовых ситуациях добавляет новые. Накопленный негатив влияет на появление онкологии.
— Гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с невыясненной причиной, возможно, связаны с недомолвками между партнерами. Нередко появляются депрессии, угнетенные состояния, — рассказал «Вечерней Москве» Евгений Сафонов.
Он подытожил, что держать в себе обиду крайне вредно для здоровья. Особенно не стоит это делать людям пожилого возраста, когда их организм уже накопил достаточно «болячек».
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