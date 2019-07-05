Оклады силовиков и военных в России повысят с октября 2019 года
Оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов увеличат на 4,3 процента с октября 2019 года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
В документе уточняется, что нововведение распространится на военных, служащих по призыву или контракту; лиц служащих в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции; сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов; лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Также отмечается, что средства на реализацию инициативы предусмотрены в бюджете государства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года.
Помимо прочего, будут пересмотрены пенсии уволенных со службы граждан.
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