Заместитель мэра Хельсинки оценила проект «Здоровая Москва»

Заместитель мэра Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса на конгрессе Urban Health в рамках Московского урбанистического форума — 2019 отметила доступность диспансеризации для горожан в связи с реализацией проекта «Здоровая Москва».

— Я посетила один из ваших павильонов в парке вчера. Легкий доступ к медицинским услугам — залог успешной профилактики. Очень удобно, что это можно сделать прямо в парке. Хорошо, что вы идете туда, где люди, — сказала Санна Весиканса.

В свою очередь, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за первую неделю работы павильонов диагностику прошли более 3,5 тысячи человек. Об этом сообщает агентство «Москва».

— Этим летом в парках города были открыты 46 павильонов «Здоровая Москва» — временных поликлиник с кабинетами врачей и диагностическим оборудованием. Гуляя по парку, все желающие могут в непринужденной обстановке и максимально комфортных условиях пройти обследования. Также в рамках программы «Здоровая Москва» рядом с медицинскими павильонами в парках открылись веранды здоровья, — отметила заммэра.

Также Ракова добавила, что масштабная программа оздоровления включает в себя занятия по гимнастике, образовательные мероприятия.

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